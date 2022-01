Nirvana: i giudici hanno respinto la causa del bambino di 'Nevermind' contro la band

Nessuno sfruttamento sessuale di minori: i giudici hanno respinto la causa intentata contro i Nirvana dall'ex bambino ritratto sulla copertina di "Nevermind", Spencer Elden, che all'epoca pochi mesi e oggi ha 30 anni.

A distanza di trent'anni dall'uscita dell'album, il secondo e più famoso tra quelli pubblicati dalla band di Kurt Cobain simbolo del grunge, Elden aveva deciso di fare causa ai Nirvana per presunte violazioni alle leggi vigenti in materia di pornografia infantile. Della vicenda si è scritto molto, in questi mesi. Ora arriva la notizia relativa alla decisione dei giudici di respingere la causa di Elden. La riporta Spin, facendo sapere che la vicenda è stata archiviata dal giudice Fernando M. Olguin del distretto della California centrale nella giornata di ieri, lunedì 3 gennaio. Il motivo? Ha a che fare con un ritardo degli avvocati di Spencer Elden, che avevano tempo fino al 30 dicembre per presentare i documenti per opporsi alla richiesta del team di legali che ha difeso gli interessi dei Nirvana - oggi rappresentati da Dave Grohl, Krist Novoselic e della vedova di Kurt Cobain Courtney Love - di archiviare la causa: il materiale non è stato presentato per tempo e la vicenda si è così chiusa.

“Elden ha trascorso trent’anni a trarre profitto dalla sua celebrità come l’auto-nominato 'Nirvana Baby' - avevano commentato gli avvocati dei Nirvana a proposito della vicenda - spesso ha parlato della fotografia in cambio di un compenso; si è fatto tatuare sul petto il titolo dell'album 'Nevermind'; è apparso in un talk show indossando una tutina color carne per un’auto-parodia; ha autografato copie della copertina dell'album in vendita su eBay; e ha usato il suo legame con la storia del gruppo per cercare di rimorchiare le donne".