Arabia Saudita, record di presenze al Soundstorm Festival di Riyadh

L’ambizioso piano espresso alla fine dello scorso dicembre dalla principessa saudita Haifa bint Faysal Al Sa'ud che prevede, nel corso di quest’anno, una crescita del 600% in termini di organizzazione di eventi di musica dal vivo nel paese pare essere tutto sommato a portata di mano: secondo quanto comunicato dagli organizzatori la seconda edizione del festival Soundstorm, tenutosi a Riyadh tra i passati 16 e 19 dicembre, ha ospitato nel proprio perimetro un totale di 732mila spettatori, dato che - in termini di affluenza - pone la rassegna sullo stesso piano dei più popolari eventi occidentali come l'americano Coachella Festival e il brasiliano Rock in Rio. All’evento hanno preso parte star internazionali della consolle come Steve Aoki, Amelie Lens, Charlotte De Witte, David Guetta (nella foto), Tiesto, Nina Kraviz, Martin Garrix, Carl Cox, Jeff Mills e DJ Snake, oltre che ad affermate voci locali come quelle di Elissa, Myriam Fares e Balqees, per un totale di oltre 200 artisti distribuiti su diversi palchi, compreso il “Big Beast”, il main stage definito dagli organizzatori dell’evento - la società Mdlbeast - “il palco più alto e più grande al mondo”.