I Kiss ‘offrono’ il loro catalogo musicale. Ma come si valuta, un catalogo?

Con un tour d’addio - l’End of the Road World Tour - a sette mesi circa dal capolinea e 72 primavere sulle spalle, la voglia di tirare i remi in barca è più che comprensibile: intervistato dal giornalista canadese Alan Cross, Gene Simmons ha aperto all’idea di seguire le orme di illustri colleghi come Bob Dylan e Bruce Springsteen cedendo a una società di edizioni il catalogo - co-firmato per la maggior parte insieme a Paul Stanley - dei Kiss.