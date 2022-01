I Grammy Awards 2022 vicini al rinvio a causa della variante Omicron. L'annuncio dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Gli organizzatori si sono presi ancora qualche giorno prima di decidere definitivamente sul da farsi, ma il tempo scorre, anche perché il 31 gennaio, giorno in cui la Crypto.com Arena di Los Angeles dovrebbe ospitare l'evento, è proprio dietro l'angolo. La situazione legata all'andamento della pandemia nella contea di Los Angeles, con oltre 60 mila nuovi casi registrati negli ultimi due giorni, non consentirebbe il regolare svolgimento dello show così come gli organizzatori lo hanno pensato e li costringerebbe anzi a mettere in piedi una cerimonia dimessa e fonti vicine alla Recording Academy fanno sapere che con molta probabilità, alla fine, i Grammy saranno rinviati.