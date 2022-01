The Weeknd: il nuovo album “Dawn FM” esce venerdì, tra gli ospiti Jim Carrey

Dopo mesi di indiscrezioni durante i quali The Weeknd, oltre a pubblicare il singolo “Take my breath”, ha anticipato l’arrivo di una nuova alba della sua carriera, l’artista canadese ha finalmente annunciato l’uscita del suo prossimo album. Con un video condiviso in rete la voce di “Blinding lights” ha fatto sapere che il suo nuovo disco, successore di “After hours” del 2020, si intitolerà “Dawn FM” e vedrà la luce il prossimo venerdì 7 gennaio.

Il video pubblicato come trailer da Abel Makkonen Tesfaye - questo il nome all’anagrafe del 31enne cantautore - svela anche una serie di nomi di artisti di cui, però, non viene rivelato il coinvolgimento nella quinta prova sulla lunga distanza di The Weeknd. Tra coloro che “Variety” ha ipotizzato essere ospiti del disco o del video della canzone di cui è possibile ascoltare un estratto nel filmato, ci sono Tyler, the Creator, Lil Wayne, Quincy Jones, Oneohtrix Point Never e l’attore Jim Carrey. La clip si chiude poi con una voce fuori campo che dice: "Stai ascoltando 103.5: Dawn fm. Sei stato nell'oscurità per troppo tempo, è ora di entrare nella luce e accettare il tuo destino a braccia aperte".

In attesa di scoprire la tracklist e la copertina di “Dawn FM”, oltra a conoscere in cosa consiste il coinvolgimento di Carrey e degli altri artisti ospiti, ecco il trailer: