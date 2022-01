Gli Zen Circus augurano buon anno annunciando le date del nuovo tour

Attraverso un post condiviso sui social, gli Zen Circus - quest'anno candidati ai Rockol Awards sia nella categoria "Miglior Album" che in quella "Miglior Live" - hanno augurato buon anno ai loro fan annunciando un nuovo tour in partenza ad aprile.

La prossima primavera Andrea Appino e soci saranno impegnati in una serie di concerti nei club italiani per far ascoltare dal vivo le canzoni del loro ultimo disco, “L’ultima casa accogliente”, uscito nel novembre 2020, e brani tratti dai loro lavori passati.

La band toscana - con alle spalle 11 album in studio, una raccolta, un EP, una partecipazione in gara tra i big a Sanremo nel 2019 e un romanzo - darà il via alla tournée il prossimo primo aprile con il concerto in programma al Link di Bologna. Il tour, battezzato “L’ultimo club accogliente”, farà poi tappa all’Alcatraz di Milano il 6 aprile, e i giorni successivi rispettivamente all’OGR di Torino, all’Urban di Perugia e al Mamamia di Senigallia (AN). Successivamente gli Zen Circus si esibiranno il 23 aprile all’Anchecinema di Bari, il 5 maggio all’Atlantico di Roma e il 6 maggio alla Tuscany Hall di Firenze.

I biglietti per i concerti sono disponibili in prevendita sul sito ufficiale del gruppo, a questo indirizzo.