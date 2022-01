Liam Gallagher critica una delle nuove canzoni di Noel: ‘Deprimente’

Per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, lo scorso 1 gennaio Noel Gallagher ha condiviso con i suoi fan un'anticipazione di quello che sarà il prossimo album dei suoi High Flying Birds. Come primo assaggio dell'ideale successore di "Who built the moon”, l’ex mente degli Oasis ha pubblicato la versione demo di una delle nuove canzoni, "Trying to find a World that's been and gone: part 1”.

Il 54enne artista mancuniano ha annunciato l’uscita del pezzo attraverso un post condiviso sui social, in cui ha scritto “Ho finito di abbozzare le canzoni del prossimo album di Noel Gallagher e gli High Flying Birds circa 10 giorni fa. Ho pensato che avreste voluto ascoltare questo piccolo pezzo che, come è accaduto con il brano dello scorso anno, sembra abbastanza appropriato per questo inizio d’anno”.

Tra i commenti lasciati dai fan sotto al messaggio condiviso su Twitter da Noel non è mancato quello di Liam Gallagher, che come al suo solito non ha perso occasione per rivolgere parole poco gentili nei confronti del fratello maggiore. “Miserabile imbecille su con il morale, miliardario”, ha scritto la già voce della band di “Wonderwall” come prima reazione.

Miserable arse cheer up you billionaire — Liam Gallagher (@liamgallagher) January 1, 2022

Incalzato poi dagli utenti che hanno iniziato a commentare la sua risposta sotto al post del già chitarrista degli Oasis, Liam ha continuato a lanciare frecciatine e critiche. Oltre a ribattere in malo modo a chi ha chiesto se il 2022 sarà l’anno della riappacificazione tra i due fratelli, i cui insanabili dissapori nel 2009 hanno portato alla fine della formazione di “Champagne Supernova”, il minore dei Gallagher ha - per esempio - risposto a un fan che gli ha suggerito di iniziare il nuovo anno con meno negatività scrivendo:

“Sto cercando di essere positivo ma quel pezzo è deprimente”.

Im trying to be positive but that sound is depressing — Liam Gallagher (@liamgallagher) January 1, 2022

Come il fratello, il cui nuovo album con i suoi High Flying Birds dovrebbe arrivare nei negozi quest’anno, anche Liam Gallagher è prossimo a dare alle stampe una nuova prova sulla lunga distanza solista che, intitolata “C’mon you know”, arriverà il prossimo 27 maggio e sarà presentata dal vivo anche in Italia il prossimo 6 luglio.