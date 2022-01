Poeta, scrittore, fotografo e anche cantante: da ragazzo aveva lavorato come apprendista parrucchiere, poi il fratello maggiore – mica uno qualunque: Paul McCartney – gli ha fatto da esempio, pur senza mai interferire troppo nel suo itinerario artistico. Non a caso Michael McCartney, nato il 7 gennaio 1944, ha fin da subito scelto di usare uno pseudonimo per le sue attività nel mondo dello spettacolo, adottando il nome d’arte di Mike McGear.

E’ vero che il fratello lo ha aiutato all’inizio, scrivendo il primo successo della band in cui militava Mike, gli Scaffold (“Thank U very much”); però poi il ragazzo ha camminato sulle proprie gambe. Senza mai diventare famoso, è vero, ma cavandosela dignitosamente. Per festeggiarne il compleanno vi facciamo ascoltare alcune delle sue canzoni; fatevi un’idea anche voi.

“Thank U very much” (con gli Scaffold, 1967)

“Lily the Pink” (con gli Scaffold, 1968)

“So much” (con Roger McGough, 1968)

“Woman" (1972)

"Leave It" (1974)

"Sea Breezes" (cover dei Roxy Music,1975)

"Dance the Do" (1975)

"Simply Love You" (1975)