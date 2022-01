Il video di "Karma Police" dei Radiohead era stato pensato per Marilyn Manson

Questa storia riguarda una delle canzoni più note dei Radiohead, si intitola "Karma Police" ed è inclusa nel terzo album della formazione britannica “Ok Computer” pubblicato nel maggio 1997.

La canzone parla del destino e di come a questo non si può sfuggire in alcun modo. I componenti della band per prendersi in giro si dicevano a vicenda che la "polizia del karma" li avrebbe presi se non si fossero comportati bene. Il frontman del gruppo Thom Yorke disse al proposito: "Il karma è importante. L'idea che qualcosa come il karma esista mi rende felice. Mi fa sorridere. “Karma Police” è dedicata a tutti coloro che lavorano per una grande azienda. È una canzone contro i capi".

Il chitarrista Ed O'Brien in un'intervista concessa alla rivista Humo ritornò a ricordare come fosse uno scherzo tra di loro: "Quando qualcuno nella band si comportava da stronzo, uno degli altri gli diceva, 'La polizia del Karma ti prenderà'. Suppongo che sia tutta una sciocchezza che il destino dipenda dalle azioni compiute in una vita precedente, ma devi fidarti di qualcosa".

Il video, diretto da Jonathan Glazer, è uno dei più importanti e riconoscibili dei suoi tempi. Nella clip Thom Yorke è accomodato sul sedile posteriore di una Chrysler New Yorker del 1976 guidata lungo una strada buia da un autista che non viene mai inquadrato, a un certo punto, sulla strada buia, davanti all'automobile appare un uomo arruffato che corre scomposto fino a quando, senza forze, si ferma e si inginocchia di fronte all'auto che innesta la retromarcia lasciando davanti a sé una scia di benzina. L'uomo allora accende una scatola di fiammiferi la lascia cadere sulla macchia di benzina dando così fuoco al veicolo.

La clip in origine era stata commissionata a Glazer da Marilyn Manson per la canzone "Long Hard Road Out of Hell", singolo facente parte della colonna sonora del film 'Spawn' del 1997. Il plot del video era ispirato al film di David Lynch 'Lost Highway', Manson scartò la proposta di Glazer che invece piacque ai Radiohead.