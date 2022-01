Alla mezzanotte dell'1 gennaio 2021, esattamente un anno fa, Vasco Rossi pubblicava “Una canzone d'amore buttata via” e, a mezzo social network, il musicista emiliano ha voluto festeggiare l'anniversario di quello che è stato il primo singolo dell'album “Siamo qui” (leggi qui la recensione) pubblicato lo scorso mese di novembre. Disco di inediti che è giunto a sette anni di distanza dal capitolo precedente, “Sono innocente” (leggi qui la recensione).

Oltre a ricordare il compleanno di “Una canzone d'amore buttata via”, Vasco ha rivelato il trucco per avere un rapporto felice e duraturo con un'altra persona. Eccolo qui il primo consiglio, la prima perla del primo giorno del 2022 del Komandante di Zocca: “Vi svelerò un segreto. Per stare insieme ad una persona per molto tempo... per tutta la vita... bisogna saper chiudere un occhio. A volte bisogna sapere chiuderne anche due”.