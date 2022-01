Miley Cyrus, il top si slaccia e lei si copre il seno con le mani

Miley Cyrus ha salutato il 2021 esibendosi a Miami nel 'Miley's New Year's Party' che è stato trasmesso in diretta, negli Stati Uniti, dalla rete televisiva NBC e sulla sua piattaforma di streaming Peacock.



Oltre a Miley si sono esibiti anche altri artisti come Saweetie, Jack Harlow, Brandi Carlile, Anitta, 24kGoldn, Kitty Ca$h e sua sorella Noah.

Verso la fine del suo set un piccolo fuori programma che ha aggiunto del pepe alla esibizione della 29enne popstar statunitense. Durante l'esecuzione di "Party In The U.S.A." a Miley è scivolata la parte di sopra dello striminzito abito di scena costringendola, in un primo tempo, a coprirsi i seni con le mani, e poi, a una repentina uscita dal palco per recuperare una giacca così da poter portare a termine il brano.

Miley Cyrus began 2022 with a wardrobe malfunction. #MileysNewYearsEveParty pic.twitter.com/D3BF4JNA0X — Dave Quinn (@NineDaves) January 1, 2022

"Ora tutti mi stanno decisamente guardando", ha scherzato Cyrus, riallacciandosi al testo della canzone. Sui social sono fioccati i commenti, un fan ha scritto: "Non ci sarebbe il 2022 senza un problemino al guardaroba di Miley". Il giornalista sportivo Matthew Leach è rimasto colpito dall'autocontrollo della musicista e ha commentato: "Se tutti gestissimo i nostri imprevisti con la stessa freddezza con cui Miley ha gestito quel problema con l'abito, potrebbe effettivamente essere un anno decente".Tra i altri brani interpretati da Miley Cyrus nel suo live anche la cover di "Jolene" di Dolly Parton proposta insieme alla sorella Noah.

In chiusura di set Miley Cyrus ha interpretato una nuova canzone che, secondo quanto riportato dalla CBS, si dovrebbe intitolare "You".