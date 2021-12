Justin Timberlake e Timbaland stanno lavorando insieme su nuova musica

Justin Timberlake e il collaboratore di lunga data Timbaland, al fianco della voce di “Cry me a river” già dai tempi di “Justified” del 2002, sono tornati in studio di registrazione per lavorare insieme su nuova musica. È stato il produttore a farlo sapere sui social, condividendo un video che lo vede ascoltare quelli che potrebbero essere i primi abbozzi di nuovo materiale in compagnia della 40enne popstar.

Dopo aver fatto intendere già lo scorso anno di essere impegnato con il cantante statunitense sul possibile successore di “Man of the woods”, l’ultimo album di inediti di Timberlake uscito nel 2018, ieri - 30 dicembre - Timbaland ha pubblicato una clip su Instagram che testimonia il suo lavoro in studio. Nel video, tra gli artisti presenti - tra cui anche il cantautore Ant Clemons, come segnalato dall’NME - si vede un divertito e soddisfatto Justin lasciarsi trasportare dal sound.

“Soon to come” (“Presto in arrivo”), recita il breve testo, seguito da una serie di emoji di occhi curiosi ed esplosioni, della didascalia che accompagna il video condiviso sui social dal produttore. Tuttavia, non essendo stato svelato nessun altro dettaglio da Justin Timberlake o da Timbaland, è presto per dire se il filmato proponga l’anteprima di una nuova canzone o di un disco in uscita a stretto giro, dal momento che già a settembre 2020 sembrava in arrivo a breve nuova musica.