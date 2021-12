Salmo pubblica una nuova canzone: “Così potete metterla nelle discote…ah no”

Per la fine del 2021 Salmo ha deciso di fare una sorpresa ai suoi fan, rendendo disponibile gratuitamente all’ascolto e al download da oggi, 31 dicembre, un brano mai ufficialmente pubblicato in precedenza ed eseguito dal vivo dal rapper sardo durante un evento estivo nel 2020.

La canzone, finora inedita, è possibile ascoltarla attraverso il più recente post condiviso dall’artista su Instagram e su Dropbox, grazie a un link che Maurizio Pisciottu - questo il nome all’anagrafe del 37enne cantante di Olbia - ha diffuso tra il suo pubblico con una storia e che permette anche di scaricare il pezzo.

Il brano, ora presentato con il titolo di “Losing my mind” e precedentemente conosciuto tra i fan del rapper con il nome provvisorio di “Problemi con tutti” (come un singolo di Fedez, il cui rapporto non proprio idilliaco con Salmo è cosa nota tra i fan dei due), è già stato fatto ascoltare in passato dal cantante sardo. Salmo, infatti, ha eseguito la canzone durante il suo concerto tenuto su una barca davanti alla costa di Arbatax, in Sardegna, il 18 luglio 2020 per il Red Valley Sea Festival.

"Una di queste lune (Uh) / Vedrò passare il mio cadavere nel fiume (Eh) / Alla morte le direi, fai pure (Uh) / Non muori per il virus ma per le tue paure", recitano i primi versi del testo del nuovo brano del rapper, caratterizzato dal campionamento di un passaggio del pezzo “Myself” originariamente pubblicato nel 2018 dal cantautore e produttore discografico statunitense Andrew Bazzi.

Il nuovo brano è stato pubblicato dal rapper non senza toni polemici. Nel condividere il link per il download gratuito della canzone, facendo riferimento alla chiusura fino al prossimo 31 gennaio di “discoteche, sale da ballo e locali assimilati” a seguito delle restrizione varate dal Consiglio dei Ministri lo scorso 23 dicembre per contenere l’aumento dei contagi da SarS-Cov-2 causata dal diffondersi della variante Omicron, in una storia su Instagram Salmo ha scritto: “Qui potete scaricare gratuitamente ‘Losing my mind rmx’. Così potete metterla nelle discote… ah no!”.