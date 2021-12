Andrà in onda questa sera, 31 dicembre, l’evento di RTL 102.5 per celebrare l’ultimo giorno dell’anno e festeggiare l’inizio del 2022. “Big & Bang”, com’è stato battezzato quest’anno il Capodanno del network radiofonico, sarà trasmesso in diretta a partire dalle 19 di oggi su RTL 102.5 (anche in radiovisione sul canale 36 del DTT e sul 736 di SKY), Radio Zeta e in diretta streaming su RTL 102.5 PLAY.

L’evento conterà della partecipazione di numerosi artisti e ospiti che brinderanno in diretta con gli ascoltatori, come Laura Pausini, Jovanotti, Alessandra Amoroso, Cristiano Malgioglio, Kungs, Mahmood, Gaia, Gué Pequeno, Purple Disco Machine, Arisa, i Tiromancino, Gianni Morandi, Noemi, Bob Sinclar, Francesco Gabbani, Katy Perry, Emma, Le Vibrazioni, Gianna Nannini, i The Kolors, Marco Mengoni, Annalisa, Sangiovanni, Elettra Lamborghini, J-Ax, Alvaro Soler, Giuliano Sangiorgi, Fred De Palma, Tiziano Ferro, Sophie and the Giants, Meduza, i Pinguini Tattici Nucleari, Tecla e Alfa.

Come fatto sapere attraverso un comunicato stampa, nel corso della serata alle 20:30, verrà trasmesso anche il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.