I Maneskin celebrano il loro 2021: ‘Stiamo ancora metabolizzando’

Dalla vittoria a Sanremo al trionfo all'Eurovision Song Contest, dal duetto con Iggy Pop al debutto nella tv statunitense partecipando al talk show serale "Tonight Show with Jimmy Fallon” e al concerto in apertura ai Rolling Stones a Las Vegas: il 2021 è stato un anno straordinario per i Maneskin, che hanno intrapreso un percorso davvero inedito per una band italiana all’estero raggiungendo il successo globale, pur generando un'enorme attenzione anche in Italia.

A conclusione di questi dodici mesi che hanno regalato al quartetto romano enormi soddisfazioni, il gruppo di “Zitti e buoni” ha condiviso sul proprio profilo Instagram ufficiale una serie di foto e clip per celebrare il suo 2021 e gli avventi importanti che lo hanno caratterizzato. Dopo un primo post dedicato alla prima parte dell’anno e condiviso la settimana scorsa, in questi giorni Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan hanno pubblicato sui social altre immagini per festeggiare i successi dell’anno che sta giungendo al termine, tra cui anche la vittoria agli MTV European Music Awards 2021, dove i Maneskin hanno trionfato nella categoria “Best Rock” battendo Foo Fighters, Coldplay, The Killers, Imagine Dragons e Kings of Leon.

Nel ripercorrere il proprio 2021, la band romana non ha mancato di ricordare anche i traguardi e i riconoscimenti raggiunti con le proprie canzoni, la sua performance in smoking e papillon agli American Music Awards e i vari annunci delle sue prossime partecipazioni a importanti festival internazionali - tra cui il Reading & Leeds Festival 2022.

"Seconda e ultima parte del nostro 2021 in breve! Riuscite a credere a tutto quello che è successo? Noi stiamo ancora metabolizzando", ha scritto il quartetto su Instagram. E ancora: "Non sappiamo come ringraziarvi abbastanza per questo anno incredibile".

A testimonianza dell’attenzione attirata su di sé dai Maneskin non solo nel nostro Paese ma anche all’estero, nel corso dei precedenti dodici mesi la formazione capitolina è stata protagonista di una serie di articoli e interviste di alcune importanti riviste specializzate e non anche fuori dall’Italia, tanto da diventare un caso di studi in un approfondimento pubblicato dall'edizione statunitense di Billboard sulla riscoperta, da parte delle radio, delle chitarre. Un paio di giorni fa anche il “Los Angeles Times” ha dedicato un lungo articolo, a firma August Brown e disponibile a questo indirizzo, a Damiano e soci dal titolo: “How four ’70s-obsessed Italians became America’s favorite new rock band” (“Come quattro ragazzi italiani con l’ossessione per gli anni Settanta sono diventatai la nuova rock band preferita dagli americani”).