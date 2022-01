Pino Daniele ci ha lasciato sette anni fa

"Napule è mille culure", cantava Pino Daniele tanti anni fa. E di mille e più colori è composta anche la sua musica. Non è possibile farveli vedere tutti, dalla tavolozza della sua arte ne abbiamo scelti solo alcuni - tra i più rappresentativi - per ricordare il grande musicista napoletano scomparso sette anni fa, il 4 gennaio 2015, all'età di 59 anni a seguito di un infarto.

Il primo brano della tracklist dell'album d'esordio di Pino Daniele del 1977, "Terra mia", è "Napul'è".

Nel disco successivo, "Pino Daniele", pubblicato nel 1979, è presente un'altra delle sue canzoni più famose, "Je so' pazzo".

L'album del successo del musicista partenopeo è il terzo: "Nero a metà", uscito nel 1980, che si apre con "I say i' sto ccà".

Un'altra delle canzoni più note del suo repertorio è "Yes I know my way", inclusa nell'album "Vai mo'", del 1981.

"Mascalzone latino", ultimo disco per la EMI uscito nel 1989: si apre con "Anna verrà".

Il ritorno al grande successo di Pino Daniele è datato 1991 con un brano che diventa subito una hit: "O’ scarrafone", che traina in classifica l’album "Un uomo in blues".

"Quando", è un brano inciso per la colonna sonora del film "Pensavo fosse amore... invece era un calesse" diretto e interpretato da Massimo Troisi nel 1991 ed è incluso nell'album "Sotto 'o sole".

"Io per lei" è la canzone di maggiore successo di "Non calpestare i fiori nel deserto", disco uscito nel 1995.

All'uscita dell'album "Medina" (2001), segue, nel 2002, un tour con Francesco De Gregori, Fiorella Mannoia e Ron, da cui viene tratto il cd dal vivo "In tour", in cui è contenuta anche "Oh che sarà", canzone del cantautore brasiliano Chico Buarque adattata in italiano da Ivano Fossati e cantata da Pino Daniele assieme a Fiorella Mannoia.

L'ultimo disco di studio del musicista napoletano, "La grande madre", è uscito nel marzo 2012. L'album contiene questa versione di "Wonderful tonight" di Eric Clapton, con testo scritto in italiano scritto dallo stesso Pino Daniele. L'anno prima, Clapton e Daniele avevano tenuto un concerto assieme a Cava de' Tirreni.