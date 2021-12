Le notizie più lette su Rockol nel 2021

Il 2021 è stato l’anno del successo globale dei Maneskin, che dopo la vittoria a Sanremo e il trionfo all’Eurovision Song Contest hanno intrapreso un percorso davvero inedito per una band italiana all’estero, generando un'enorme attenzione anche in Italia, tanto che le notizie sul quartetto capitolino sono sempre state tra le più lette di Rockol. Non stupisce quindi di trovare Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan tra i protagonisti delle notizie che tra gennaio e dicembre 2021 hanno avuto più successo su Rockol. Ma quali sono gli altri artisti e gli argomenti che nel corso dell’anno, ormai giunto al termine, hanno più di altri attirato l’attenzione dei lettori?

Ecco le venti notizie più lette su Rockol nel 2021:

20. Queen, Roger Taylor spietato su Sacha Baron Cohen: ‘In 'Bohemian Rhapsody' sarebbe stato un Freddie Mercury di merda’

19. Chi si farà carico della gigantesca eredità di Battiato?

18. Dalla lite con Riki al duetto con De Gregori: la storia di Michele Merlo ad "Amici"

17. Quando i Depeche Mode 'sfrattarono' Rocco Tanica per 'Personal Jesus'

16. Mario Draghi cita Adriano Celentano

15. Al Bano e Battiato: "I 5 minuti più inutili della mia vita artistica"

14. Bugo, ad Ascoli concerto interrotto e proteste

13. Si presenta alla maturità suonando i Pink Floyd: promosso

12. Bruce Springsteen in tour in Italia nel 2022: ecco dove e quando…

11. Brian Wilson, l'uomo che scrisse la più bella canzone pop di sempre

10. Patty Pravo e i Pink Floyd: storia di una lite leggendaria

9. Colapesce e Dimartino cantano ‘Se mi lasci non vale’ per rispondere alle critiche contro ‘Musica leggerissima’: video

8. Roberto Angelini in lacrime, multato per 15 mila euro: "Tradito da un'amica"

7. La star spagnola del reggaeton Ana Mena canta "Musica leggerissima". VIDEO.

6. Quando Fabrizio De André andò a trovare in carcere Vasco Rossi

5. Zucchero, l'epico scazzo col pubblico di ricchi in Costa Smeralda nel 2007

4. Maneskin, Damiano ironizza sui francesi dopo il test negativo: “Voilà”

3. Sanremo 2021, le classifica delle canzoni più suonate dalle radio

2. Jennifer Lopez è nuda nel video del nuovo singolo "In the morning"

1. Maneskin e Laura Pausini, botta e risposta: "Da quando siete Naziskin..."