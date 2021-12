Los Angeles: uccisa Angela Kukawski, la manager dei rapper

E’ un vero e proprio giallo quello che si sta dipanando tra Van Nuys e Simi Valley, nel quadrante nord-occidentale di Los Angeles: Angela Kukawski, 55 anni, meglio conosciuta come Angie, già nello staff dell’agenzia Boulevard Management a Woodland Hills e agente per nomi di spicco dell’hip hop statunitense come Nicki Minaj, Kanye West, Offset e consulente degli eredi di Tupac Shakur, è stata trovata senza vita nel bagagliaio di un’auto lo scorso 23 dicembre in un parcheggio di Simi Valley. Stando alle prime ricostruzioni riferite dai media statunitensi, la polizia avrebbe già tratto in stato di fermo una persona coinvolta - a che titolo non è per il momento dato sapere - nella vicenda: si tratterebbe di un maschio bianco di 49 anni, trattenuto dalle autorità con una cauzione da 2 milioni di dollari. Al momento non sono note né le circostanze del delitto né i possibili moventi dello stesso.

Madre di cinque figli, Kukowski era molto popolare nel settore, dove si era affermata come specialista nei servizi di contabilità, gestione finanziaria, consulenza fiscale e pianificazione patrimoniale e pensionistica per personaggi dello spettacolo e dello sport.