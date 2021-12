Musica dal vivo: Assomusica, Arci e KeepOn chiedono aiuto al governo

Le associazioni Arci (Associazione Ricreativa e Culturale Italiana), Assomusica (Associazione Italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal Vivo) e KeepOn LIVE (Associazione di categoria Live Club e Festival italiani), già insieme per l’iniziativa “L’Ultimo Concerto?”, hanno fatto appello al governo presieduto da Mario Draghi perché vengano adottate nuove misure di sostegno a favore di “live club, e di tutte le strutture adibite a musica dal vivo e spettacolo”, oltre che a beneficio degli "operatori e di tutti i lavoratori del settore”. Come si legge in una nota congiunta diffusa oggi, mercoledì 29 dicembre, la richiesta è diventata indispensabile “per la sopravvivenza” del comparto e delle relative maestranze “alla luce delle nuove limitazioni imposte dal Governo con il Decreto Festività” per arginare la risalita dei contagi da Covid.19.