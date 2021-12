UK, nel 2021 boom del vinile: vendite mai così alte negli ultimi trent’anni

A confermare le tendenze di mercato già rilevate nel corso delle ultime stagioni che vedono il vinile come formato fisico oggetto di forte rivalutazione da parte del mercato è arrivato oggi, mercoledì 29 dicembre, un rapporto della British Phonographic Industry, società che compila le classifiche discografiche del Regno Unito: nel corso del 2021, in tutta la Gran Bretagna, sono stati vendute oltre 5 milioni di copie tra LP e 45 giri, con un incremento dell’8% rispetto al 2020. Il dato, oltre che a segnare il quattordicesimo incremento consecutivo su base annua nel segmento, registra la migliore performance del settore da trent’anni a questa parte. A trainare le vendite del più tradizionale dei formati fisici, oltremanica, sono stati l’album di ritorno degli ABBA, “Voyage”, oltre che al quarto disco di inediti in studio di Adele “30” e alla seconda prova sulla lunga distanza di Sam Fender “Seventeen Going Under”.