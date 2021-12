Massimo Zamboni, esce il 21 gennaio il nuovo album ‘La mia patria attuale’

Massimo Zamboni, il cofondatore - insieme a Giovanni Lindo Ferretti - dei CCCP, una delle band più importanti nella storia del rock italiano dal quale sarebbero poi nati prima i CSI poi i PGR, pubblicherà il prossimo 21 gennaio il proprio nuovo album solista “La mia patria attuale”, ideale successore di “L'estinzione di un colloquio amoroso”, ultima fatica in proprio composta da inediti dell’artista emiliano data alle stampe del 2010.

Il lavoro sarà disponibile sotto forma di Cd Box (CD, booklet di 20 pagine e set di 12 cartoline con fotografie e note a cura dello stesso Zamboni) e vinile (di colore grigio, con una raccolta di stampe 30 per 30 cm con fotografie e scritti inediti dell’artista).

“‘Patria’ non è parola leggera”, ha commentato al proposito Zamboni: “Contiene in se anche il mascheramento delle diseguaglianze, l’esercizio della violenza in difesa di interessi personali o di casta. Ma Patria è ciò che abbiamo, che siamo, presenza immateriale che giustifica l’essenza profonda dei popoli. Perché allora è così difficile pronunciare questa parola per la lingua italiana? A questa domanda sono dedicate le dieci canzoni dell’album”.

Il disco è stato prodotto da Alessandro “Asso” Stefana, storico chitarrista di Vinicio Capossela, coinvolto nelle session anche per la registrazioni di parti di chitarre, bouzouki, pianoforte, mellotron e organo: alla lavorazione dell’album hanno preso parte anche Gigi Cavalli Cocchi (già nei Clan Destino di Ligabue, poi nei CSI), Simone Beneventi, Cristiano Roversi e Erik Montanari.