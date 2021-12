Dopo Nandi Bushell arriva Dorothea Taylor, la settantenne che sfida alla batteria Travis Barker dei Blink-182

Ricordate Nandi Bushell, la giovanissima batterista che grazie ai video postati sul Web delle proprie performance dietro i tamburi ha conquistato i favori di big come Foo Fighters, Queen, Muse e Queens of the Stone Age? La promessa delle bacchette nata in Sudafrica ma residente a Ipswich dovrà affrontare la - per così dire - “concorrenza virale” di Dorothea Taylor.

La signora Taylor, che anagraficamente potrebbe tranquillamente essere la nonna di Nandi, ha più di settant’anni, suona la batteria da quando ne ha tredici e, sul Web, ha “sfidato” nientemeno che il batterista dei Blink-182 Travis Barker eseguendo davanti alle telecamere una cover di “What’s My Age Again?”, hit del trio pop punk californiano originariamente inserita nell’album “Enema of the State” del 1999:

“Quello che mi piace di questa canzone è che, nelle primissime battute e nell'intro, Travis Barker usa dei fondamentali della batteria - e sapete quanto li ami”, ha detto Taylor, già titolare di un canale di tutorial su Drumeo presso il quale la sua cover di “Down With the Sickness” dei Disturbed ha totalizzato oltre 14 milioni di visualizzazioni: “Nel caso vi foste domandati cosa stesse suonando: erano flams, rullate a cinque tempi e pataflafla. Questo è un ottimo esempio di come incorporare i fondamentali di batteria nel punk rock”. Poi, rivolgendosi direttamente a Barker: “Probabilmente non ti saresti mai aspettato che qualcuno come me si sedesse su uno sgabello e suonasse insieme ai Blink. Allora, Travis, stai guardando? Che ne dici di una drum challenge?".

Americana, Taylor - dal 2020 endorser della Paiste, una delle case di produttrici di piatti più popolari a livello internazionale - nella sua biografia vanta collaborazioni - come turnista - con Debby Boone e Barry Williams, oltre che con Ray Charles, con il quale ha avuto l’occasione di lavorare per un concerto come percussionist aggiunta.