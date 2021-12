Il Covid non blocca il pubblico in presenza al Capodanno RAI

La RAI non rinuncerà al pubblico in presenza per “L’anno che verrà”, la trasmissione condotta da Amadeus in programma nella serata del prossimo 31 dicembre su Rai Uno: allo show, che sarà ospitato dagli spazi delle acciaierie Acciai Speciali Terni, nella città umbra, saranno ammesse solamente 700 spettatori, quota sensibilmente ridotta rispetto alla capienza della platea pensate in origine. A stabilirlo - riferisce l'agenzia ANSA - è stato il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Terni, riunitosi nella serata di oggi, martedì 28 dicembre. Il pubblico - che osserverà le norme del distanziamento fisico - dovrà essere munito di Green Pass rafforzato (cioè rilasciato solo dopo aver completato il ciclo vaccinale o essere guarito dal Covid) e di un risultato negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti. L’afflusso allo spazio che ospiterà l’evento sarà scaglionato in tre differenti fasce orarie.