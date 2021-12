Kiss, Paul Stanley nuovamente positivo al Covid-19

Già costretto a uno stop, alla fine dello scorso mese di agosto, dopo essersi scoperto contagiato dal SarS-Cov-2 insieme al compagno di gruppo Gene Simmons , il cantante e chitarrista dei Kiss Paul Stanley ha rivelato di essere nuovamente alle prese con il virus: a darne notizia è stato lo stesso artista per mezzo di un post pubblicato sul proprio account Instagram ufficiale.

“Ecco la mia faccia da Omicron”, ha scritto Stanley, riferendosi alla nuova variante - molto più contagiosa rispetto alla precedente - che sta infettando molti guariti e vaccinati: “Tutta la mia famiglia è risultata positiva. Mi sento stanco, e ho il raffreddore. La maggior parte della mia famiglia è del tutto asintomatica. Fate come vi pare: io sono molto contento di essermi vaccinato”.