Chi ha vinto la corsa alla Top Ten UK di Natale?

Si è conclusa la competizione per l'ambito numero uno nella classifica della settimana di Natale in Gran Bretagna.

Il primo posto è stato conquistato da Elton John e Ed Sheeran, ma non da soli: in vetta alla graduatoria c'è infatti "Sausage rolls for everyone", di LadBaby feat Ed Sheeran e Elton John.

Per lo youtuber Mark Hoyle è la quarta affermazione consecutiva (dopo "We Built This City" nel 2018, "I Love Sausage Rolls" nel 2019 e "Don't stop me eatin'" nel 2020, tutti singoli benefici, come pure quest'ultimo), il che lo pone alla pari con i Beatles (quattro numero 1 consecutivi: "I want to hold your hand" nel 1963, "I feel fine" nel 1964, "Day tripper" / "We can work it out" nel 1965 e "Hello, goodbye" nel 1966). Dopo di loro le Spice Girls (con tre numero uno consecutivi: nel 1996 "2 become 1", nel 1997 "Too much" e nel 1998 "Goodbye"). Ed & Elton, comunque, sono i dominatori, perché dopo il featuring al numero 1 sono secondi con "Merry Christmas".



La classifica della settimana di Natale in Gran Bretagna è letteralmente colonizzata da canzoni stagionali.

Al terzo posto c'è "Last Christmas" degli Wham!; al quarto "All I want for Christmas is you" di Mariah Carey; al settimo "Fairytale of New York" dei Pogues con Kirsty MacColl; all'ottavo "Merry Christmas everyone" di Shakin' Stevens; al nono "Rockin' around the Chruistmas tree" di Brenda Lee; al decimo "Come on home for Christmas" di George Ezra.

Fuori dalla top ten troviamo ancora "It's beginning to look a lot like Christmas" di Michael Bublé (11), "Driving home for Christmas" di Chris Rea (12), "Step into Christmas" di Elton John (13), "Do they know it's Christmas" dei Band Aid (14), "It's the most wonderful time of the year" di Andy Williams (15), "Santa tell me" di Ariana Grande (16), "I wish it cound be Christmas everyday" dei Wizzard (17), "Underneath the tree" di Kelly Clarkson (19), e poi al 22 "Jingle bell rock" di Bobby Helms, al 23 "Wonderful christmastime" di Paul McCartney, al 24 "Merry Xmas everybody" degli Slade, al 26 "Happy Xmas (War is over)" di John & Yoko / Plastic Ono Band, al 27 "The Christmas song" di Olivia Dean, al 29 "Sleigh ride" delle Ronettes.

Seguono ancora "Holly jolly Christmas" di Michael Bublé 33), "Feliz navidad" di José Feliciano (34), "Let it snow let it snow let it snow" di Dean Martin (36), "I'll be home for Christmas" di Camila Cabello (38), "Mistletoe" di Justin Bieber (39) e chiude la Top 40 "Santa can't you hear me" di Kelly Clarkson e Ariana Grande.

Non è finita: al numero 41 c'è "Snowman" di Sia, al 42 "Christmas (Baby please come home)" di Darlene Love, al 43 "Stop the cavalry" di Jona Lewie, al 48 "Let it snow let it snow let it snow" di Frank Sinatra, al 49 "Christmas tree farm" di Taylor Swift, al 53 "Christmas lights" dei Coldplay, al 54 "Santa Claus is coming to town" di Michael Jackson & Jackson Five, al 55 "White Christmas" di Bing Crosby, al 56 "Lonely this Christmas" dei Mud, al 57 "It's beginning to look a lot like Christmas" di Perry Como, al 59 "Santa Baby" di Kylie Minogue e al 60 "This Christmas" di Jess Glynne.

Al 62 c'è "Like it's Christmas" dei Jonas Brothers, al 63 "Mary's boy child" / "Oh my lord" dei Boney M, al 64 "Rockin' around the Christmas tree" di Justin Bieber, al 67 "The Christmas song" di Nat King Cole, al 68 "The Christmas sweater" di Michael Bublé, al 70 "Favorite time of the year" di Carrie Underwood, al 72 "Mistletoe and wine" di Cliff Richard, al 74 "Run Rudolph run" di Chuck Berry, all'80 "Christmas time (Don't let the bells end)" dei Darkness, all'82 "Santa Baby" di Eartha Kitt, all'84 "Blue Christmas" di Elvis Presley, all'85 "Cozy little Christmas" di Katy Perry, all'86 "Christmas wrapping" dei Waitresses, all'87 "Santa Claus is coming to town" di Bruce Springsteen, al 91 "A spaceman came travelling" di Chris De Burgh, al 92 "I believe in Father Christmas" di Greg Lake, al 93 "Christmas without you" di Ava Max, al 96 "Christmas (Baby please come home)" di Mariah Carey, al 97 "My only wish (This year") di Britney Spears, e infine al numero 100 "Oh Santa", di Mariah Carey, Ariana Grande e Jennifer Hudson.

E per questo Natale, è tutto...