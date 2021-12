Il buffo titolo del nuovo singolo del Re Tarantola 

Il Re Tarantola, personaggio singolare dell'underground italiano - qui la nostra intervista - ha pianificato l'uscita di un nuovo album per la fine del 2023.

Secondo i piani l'album verrà presentato nell'arco dei prossimi 2 anni, nei quali sarà pubblicata una canzone a stagione, fino a vedere la luce sotto forma di disco vero e proprio alla fine del 2023.

Così lo presenta l'artista:

"Sarà un quasi concept-album sulla vecchiaia intesa come l'ingresso nella seconda età, dei dopo 35 anni, dove si è più vicini ai 50 che ai 20 anni.

Sarà una specie di serie televisiva della durata di 2 anni, ma in musica.

Ogni stagione un nuovo episodio, ogni volta una nuova sfaccettatura della vita dei

non più giovani del nostro paese e del nostro tempo".

Il singolo che apre la serie si intitola "Sono un vecchio" (la copertina è l'immagine di questo articolo).

Qui di seguito il video e il testo.

SONO UN VECCHIO

La sola cosa che so è che se porto il cane dal veterinario

mi dicono che è sovrappeso,

Il rock è morto e anche i due gruppi che ce l'hanno fatta

e che urlano sempre di crederci sempre mi fanno cagare,

mi ricordano gli allenatori che non sapevano cosa dire

e che sbraitavano per tutta la partita: “Credici!”



e anche voi mi confermate che per smettere con la droga

bisogna iniziare a fare sport faticosissimi.

Io sono un vecchio, lo dico spesso,

ma questa volta sono più vecchio delle altre volte

..e mi chiedo perchè dietro al cancello di ogni officina

c'è sempre un pastore tedesco,

non può piovere per sempre, ma io non ho mai avuto l'auto pulita

come quest'anno maledetto.

Io sono un vecchio, lo dico spesso,

ma questa volta sono più vecchio delle altre volte

Erano belli i tempi in cui non esisteva l'internet

e per leggere i necrologi dovevi uscire di casa,

ma mia madre è ancora all'antica e se entrasse in casa mia

e mi trovasse in terra morto s'arrabbierebbe... per il disordine

Io sono un vecchio, lo dico spesso,

ma questa volta sono più vecchio delle altre volte.