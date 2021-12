Lucio Dalla, in allestimento un musical con le sue canzoni

Debutterà nel 2023 a Bologna, a 80 anni dalla nascita di Lucio Dalla, il musical con le canzoni di Lucio Dalla, costruito su una storia inedita scandita dai più grandi successi del suo repertorio.

Lo spettacolo sarà prodotto da Sergio De Angelis e da Fabio Massimo Colasanti (che ricopre anche il ruolo di direttore artistico del progetto), in collaborazione con Daniele Caracchi, presidente della Pressing Line (l'etichetta fondata dallo stesso Lucio). Soggetto e sceneggiatura originali saranno di Alessandra Della Guardia e Urbano Lione. Titolo e cast verranno svelati nei prossimi mesi. Il progetto ha il patrocinio della Fondazione Lucio Dalla. De Angelis e Colasanti sono gli autori e produttori di "Musicanti", il musical con le canzoni di Pino Daniele andato in scena fra il 2018 e il 2020.

Nei primi mesi del nuovo anno si apriranno i casting per scegliere i protagonisti del musical.