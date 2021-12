Le migliori 10 canzoni rock dell'anno per Ultimate Classic Rock

Ancora qualche giorno e anche il 2021 andrà in archivio e sarà consegnato alla storia. Recente magari, ma storia. Per aiutarci a ricordare quali belle canzoni rock sono state pubblicate nel corso dell'anno ci viene in soccorso il sito Ultimate Classic Rock che ha compilato una classifica dei migliori brani - a loro parere - usciti nel corso dell'anno che sta per chiudersi.

10 – Prince - "Welcome 2 America"

9 - Duran Duran – "Anniversary"

8 - Foo Fighters - "Waiting on a War"

7 - Rolling Stones - "Troubles a Comin'"

6 - David Crosby - "Rodriguez for a Night"

5 – Radiohead - "If You Say the Word"

4 - Black Keys - "Crawling Kingsnake"

3 - Mammoth WVH - "Don't Back Down"

2 - Lindsey Buckingham - "I Don't Mind"

1 - Robert Plant e Alison Krauss, "Can't Let Go"