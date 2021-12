Ian Gillan e la gavetta: "Ho mangiato anche biscotti per cani"

La chiamano gavetta. Eh sì, perché prima di assurgere ai fasti e, soprattutto, ai favolosi guadagni la maggior parte delle rockstar hanno provato i rigidi sedili di un furgone con centinaia di migliaia di chilometri sulle spalle per spostarsi ogni giorno da una sala concerti all'altra, il più delle volte dovendoci pure dormire. E all'arrivo nei vari locali, altro che crew, su le maniche che si deve scaricare tutto e rimontare sul palco, per poi fare tutto al contrario una volta finita l'esibizione.

Il cantante dei Deep Purple Ian Gillan parlando con il magazine Mojo dei suoi primi tempi ha ricordato che aveva così pochi spiccioli in tasca da avere "integrato la dieta con biscotti per cani". Nonostante fosse così povero, si premura di aggiungere che "le avversità fanno parte del divertimento. Non pensi che lo sia in quel momento, ma lo è".



Nel 1969, Ian Gillan e il bassista Roger Glover, che suonavano insieme negli Episode Six, sostituirono il frontman originale dei Deep Purple Rod Evans e il bassista Nick Simper.

Questa nuova formazione della band inglese è passata alla storia come "Mark II", forse la più classica dei Purple che prevedeva oltre a loro due Ritchie Blackmore, Jon Lord e Ian Paice. Il quintetto debuttò allo Speakeasy di Londra il 10 luglio di quell'anno.



Ripensando a quel momento decisivo per la sua carriera Ian Gillan spiega: “Ero elettrizzato, spaventato. Pensavo, 'Tutto ha portato a questo'". Il batterista Ian Paice ha aggiunto: "Non appena Gillan ha iniziato a cantare, tutto ha avuto un senso".



La strada dei Deep Purple verso la gloria è stata sicuramente difficile, così difficile che a un certo punto il cantante disse, "preferirei tagliarmi la gola piuttosto che cantare di nuovo con quella band". Nonostante i loro molti alti e bassi, Ian Gillan dice che ama ancora suonare con il gruppo. "In un milione di anni non potrei immaginare qualcuno di noi socialmente vicino se non fossimo nei Purple. Ciò che ci lega è la musica e l'umorismo... Sto minimizzando, ma lo adoro assolutamente".