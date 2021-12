Angus Young (AC/DC) elegge il suo Dio del Rock

Il chitarrista degli AC/DC Angus Young un paio di settimane fa è stato l'ospite del 'The Rock Show With Johnnie Walker' della BBC e ha scelto Chuck Berry come suo personale Rock God motivandolo con queste parole: "Chuck Berry è stato probabilmente uno dei grandi chitarristi del rock and roll.

Lui ha combinato molti elementi: ha unito il blues e un po' di jazz con il suo stile personale. Ha unito tutti questi diversi generi di musica, ma sembrava metterli insieme in quello stile rock and roll, così chiaro e semplice, ma così efficace. L'ho visto dal vivo una volta quando ero più giovane. Ho adorato la sua presenza sul palco e il modo in cui si esibiva. Era una di quelle persone, quando saliva su un palco, lo possedeva".

All'inizio dell'anno, il 66enne Angus parlando con la rivista tedesca Guitar delle sue prime influenze musicali disse: "Suonavo un po' la chitarra, ma mi sono davvero impegnato a suonarla da quando avevo circa 12 anni fino alla mia adolescenza.

Quando avevo circa 13/14 anni, fu allora che apparì all'orizzonte Jimi Hendrix. E quando sentii per la prima volta "Purple Haze", ne fui completamente affascinato, 'Come facendo?'. Ne fui davvero impressionato. Inoltre, con Malcolm, mio fratello, avevamo visto alcuni concerti. Noi due eravamo andati insieme e visto gente come gli Yardbirds quando vennero in Australia. E all'epoca, la formazione era appena cambiata. Penso che in origine avessero Jeff Beck. Ma poi, quando li abbiamo visti noi, non avevano più Jeff Beck, alla chitarra avevano Jimmy Page. Quindi fu un bene, perché a quel tempo, quel tipo di suono, specialmente per la chitarra, ti balzava agli occhi. Quindi era davvero buono. Ma poi quando arrivò Hendrix, 'Woah! Questo è un altro livello di chitarra.' E ne ero grande fan". .