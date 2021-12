Eric Clapton pubblica "Heart of a Child"

Come annunciato nei giorni scorsi Eric Clapton ha pubblicato una nuova canzone intitolata "Heart of a Child". Il brano è stato scritto dal 76enne chitarrista britannico con la collaborazione di Robin Monotti, architetto e produttore cinematografico italiano ormai da tempo residente nella capitale inglese, Londra. Il testo della canzone - come accaduto l'estate scorsa quando uscì "This Has Gotta Stop" - non tratta direttamente il tema della pandemia - sul quale Clapton nutre forti dubbi, quanto meno su come è stata e su come viene gestita dal suo governo - anche se vi si allude in un paio di passaggi.