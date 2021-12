Spotify, aperto a Los Angeles un mega centro di produzione per podcast

Il DSP svedese continua a puntare sui podcast: dopo l’ acquisizione di Whooshkaa , la società svedese quotata a Wall Street ha annunciato l’apertura a Los Angeles di un vasto centro di produzione dedicato ai contenuti audio. Il complesso, battezzato Pod City, ospita 18 studi di registrazione, uffici, un auditorium e sale conferenze in tre edifici, capaci di dare asilo al proprio interno a oltre 600 dipendenti. “Vogliamo essere in grado di disporre di spazi adeguati per i nostri team e per la community dei creatori”, ha spiegato Courtney Holt, Global Head of Podcasts and New Initiatives di Spotify: “Ecco perché stiamo investendo a Los Angeles. E’ una città importante per noi. Questa iniziativa rappresenta un importante tentativo di mettere in atto la strategia più lungimirante possibile su come poter organizzare una produzione dinamica e agile pronta a soddisfare le esigenze della piattaforma e dei consumatori”.