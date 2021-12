Triller, quotazione in vista

La piattaforma di social video sharing Triller ha presentato i piani per un’IPO che la porterà a debuttare sul NASDAQ entro il primo trimestre del prossimo anno: la quotazione è stata resa possibile dalla fusione inversa con la partecipata SeaChange, fornitore di soluzioni software per la distribuzione video che opererà, una volta che il nuovo assetto aziendale sarà compiuto, come “una divisione focalizzata su connessioni, streaming e pubblicità”.