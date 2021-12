L'ultima notte dei Pooh

Cinque anni fa, la sera di venerdì 30 dicembre 2016, i Pooh chiusero la loro magnifica carriera con un concerto-evento alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, nelle immediate vicinanze di Bologna: Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D'Orazio e Riccardo Fogli hanno salutato il proprio pubblico con un show che ha ricalcato molto da vicino quello che avevano portato sui palchi di tutta Italia per celebrare il loro cinquantesimo anniversario, con una torrenziale scaletta da oltre quaranta brani che ha abbracciato praticamente tutto il repertorio del gruppo.

Il gran finale è stato affidato a cavalli di battaglia come "Il cielo è blu sopra le nuvole", "Io sono vivo", "Chi fermerà la musica" e "Pensiero". Molto esplicativa, durante gli ultimissimi saluti alla platea, è stata la t-shirt indossata da Stefano D'Orazio, recante la più che esplicativa dicitura "game over".

Il concerto si è concluso con un brano, "Solo voci", tratto dall'album "Tropico del Nord" del 1983, cantato a cappella.

Ecco, di seguito, i brani eseguiti dai Pooh alla Unipol Arena di Bologna il 30 dicembre 2016, in occasione del loro ultimo concerto:

Giorni infiniti

Rotolando respirando

Dammi solo un minuto

Banda nel vento

Vieni fuori

In silenzio

Piccola Katy

Nascerò con te

Io e te per altri giorni

Se c'è un posto nel tuo cuore



Amici per sempre

L'altra donna

Stai con me

Se sai, se puoi, se vuoi

La gabbia

L'aquila e il falco

Il ragazzo del cielo (Lindbergh)

Risveglio

Ultima notte di caccia

Viva

Pierre

In diretta nel vento

Stare senza di te

50 primavere

Alessandra

Santa Lucia

Uomini soli

Quando una lei va via

Notte a sorpresa

Nel buio

Domani

Parsifal

Parsifal (Part II)

Per te qualcosa ancora

Dove sto domani

Cercando di te

La ragazza con gli occhi di sole

Ci penserò domani

Pronto, buongiorno è la sveglia

La donna del mio amico

Canterò per te

Dimmi di sì

Noi due nel mondo e nell'anima

Tanta voglia di lei

Il cielo è blu sopra le nuvole

Io sono vivo

Non siamo in pericolo

Chi fermerà la musica

Pensiero

Solo voci