Neil Young, un album (estivo) per Natale

Neil Young è inarrestabile: a sorpresa il giorno di Natale ha pubblicato a sorpresa, o quasi, un nuovo album. Che non c'entra niente con il Natale, anzi: si intitola "Summer songs" ed è stato registrato in solitaria nel 1987. Tutto questo ad appena due settimana dall'uscita di "Barn", nuovo lavoro di studio inciso con i Crazy Horse.

"Summer songs" per ora è disponibile solo agli abbonati ai "Neil Young Archives", la piattaforma streaming del cantatutore canadese: lo aveva annunciato un mese fa in un post su Neil Young Archives, senza però dare una data di pubblicazione e neanche una sortte precisa alle 8 canzoni che lo compongono, registrate in solitaria nel 1987:

Solo qualche mese fa era uscito un altro album “perduto” “Homegrown”, mentre è atteso il terzo volume degli "Young archives", in cui "Summer songs" verrà incluso

I 10 dicembre il cantautore ha pubblicato “Barn”, il nuovo album registrato dall’artista con i Crazy Horse nella nuova formazione con Nils Lofgren, seguito di “Colorado” del 2019: ne abbiamo scritto così

Ci sono sostanzialmente due modi per prendere Neil Young. Da un lato, considerarlo una sorta di vecchio brontolone, un Don Chisciotte che, in mezzo a dischi dal valore alterno, combatte battaglie improbabili: i suoi mulini a vento sono la lotta contro gli mp3 per la qualità del suono (ricordate il Pono?), le grandi corporation (la Monsanto su tutte), e così via. Dall'altro, lasciarsi disarmare da un grande vecchio del rock, che a 76 anni fa musica ancora a modo suo, senza filtri, e ogni tanto fa ancora grandi pezzi. Se riuscite a prenderlo in questa seconda maniera, "Barn" è un disco commovente.

(...) Un disco con alti e bassi, disarmante nella sua semplicità, con un capolavoro: "Welcome back" una piccola "Cortez the killer", ma meno rabbiosa, più delicata e malinconica: