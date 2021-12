Mick Jagger, splendido splendente sotto l'albero di Natale

Uno splendido splendente Mick Jagger ha voluto fare gli auguri di Natale ai suoi fan e a quelli dei Rolling Stones con una foto condivisa sui suoi canali social ufficiali (e con alcuni consigli di lettura). L'immagine ritrae il 78enne cantante britannico sotto l'albero di Natale, sorridente: Jagger indossa una giacca con pailettes color argento, che riflettono la luce. Lo scatto ha riscosso grande successo tra i fan di Mick e della leggendaria rock band britannica, tanto da collezionare - al momento in cui scriviamo - oltre 6 mila retweet su Twitter e la bellezza di 68 "mi piace".

Qualche giorno fa Jagger ha condiviso sempre su Twitter i suoi speciali consigli di lettura, consigliando ai fan di acquistare il libro appena pubblicato dal fratello Chris, più giovane di lui di quattro anni. Si intitola "Talk to myself" e la copertina risale Chris Jagger in compagnia del suo cagnolino. Il libro fa seguito all'album "Mixing up the medicine", pubblicato lo scorso autunno da Chris Jagger, che nella vita - proprio come il fratello - fa il cantante: nel disco c'è anche uno speciale duetto con Mick, sulle note di "Anyone seen my heart?".