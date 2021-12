Tiziano Ferro canta "Musica leggerissima" di Colapesce e Dimartino

Quello che è stato uno dei più grandi successi discografici della musica italiana di questo 2021 rivive ora nell'interpretazione di una popstar del calibro di Tiziano Ferro. Il cantautore di Latina ha deciso di reinterpretare a modo suo, un po' da crooner d'altri tempi e un po' da star dell'r&b, "Musica leggerissima", la hit di Colapesce e Dimartino presentata in gara al Festival di Sanremo 2021 (all'Ariston il duo si classificò quarto, ma nei mesi successivi spadroneggiò nelle classifiche di vendita).

Da ormai qualche anno a questa parte Ferro pubblica su Instagram in occasione della vigilia di Natale una cover di un successo italiano o internazionale. Dopo "Love of my life" dei Queen, tributo a Freddie Mercury, quest'anno la scelta della voce di "Xdono" è ricaduta sul successo di Colapesce e Dimartino, recentemente reinterpretato - in lingua spagnola - anche dalla popstar Ana Mena, la voce femminile dei tormentoni estivi di Rocco Hunt e Fred De Palma (la vedremo in gara a Sanremo 2022, tra i big, con "Duecentomila ore").

Tra i commenti sotto al video della cover, pubblicato su Instagram, spicca quello dello stesso Colapesce: "Buon Natale Tiziano, grazie bellissima", ha scritto il cantautore siciliano. E Dimartino gli ha fatto eco: "Buone feste".