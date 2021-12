Jason Bonham: "Ecco qual è la canzone dei Led Zeppelin più amata da Robert Plant"

Nel 2014 Jason Bonham, figlio di John, storico batterista dei Led Zeppelin, era in studio a Nashville a registrare insieme a Sammy Hagar, che aveva deciso di coinvolgerlo nel suo supergruppo Sammy Hagar and the Circle, chiedendogli di suonare insieme anche qualche canzone dei Led Zeppelin Le pareti di quello studio ospitarono una mezza reunion, per la storia dei Led Zeppelin: l'incontro tra Bonham e Robert Plant.

Il batterista britannico ha ricordato l'incontro in occasione di una recente intervista all'"Eddie Trunk Podcast": "Non ci incontravamo da tempo. Plant mi chiese: 'Cosa stai combinando?'. E quando gli dissi che avrei suonato con Hagar qualche pezzo dei Led Zeppelin mi rispose: 'Bravo. Fallo con onestà e amore, perché è così che devi farlo". Nell'intervista Bonham ha svelato anche un altro dettaglio di quell'incontro: un passaggio della chiacchierata in cui chiese a Plant di svelargli il titolo della sua canzone preferita dei Led Zeppelin.

"Whole lotta love"? "Immigrant song"? "Black dog"? "Kashmir"? Nessuna di queste. La scelta di Plant è caduta su un brano dell'album "Presence" del 1976: "Achilles' last stand". Ha raccontato Bonham:

"Plant disse: 'Se mai dovessi far ascoltare qualcosa a qualcuno, farei ascoltare questa'. Mi sembrava molto orgoglioso di quella canzone".

La canzone fu scritta da Jimmy Page e dallo stesso Robert Plant durante la convalescenza di quest'ultimo in seguito ad un incidente d'auto. Page ci mise un giorno e una notte per registrare la canzone, data la complessità di essa e la voglia di perfezione maturata a seguito di alcune critiche della stampa che lo giudicavano ormai come un compositore senza più idee.