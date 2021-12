Nasce RaiPlay sound: dalle radio ai contenuti originali, ecco cosa c'è

Un “sound” nuovo per Radio Rai, e un nuovo passo – firmato RaiPlay - nell’evoluzione digitale dell’azienda Rai. Nasce RaiPlay Sound, una piattaforma che offre al pubblico - oltre alle dirette di tutti i canali Radio Rai e alla possibilità di riascoltare le trasmissioni radio preferite – anche contenuti originali prodotti per RaiPlay Sound: come i podcast che spazieranno dall’intrattenimento al racconto della realtà, dall’attualità alla musica. Un’offerta nuova, che arricchisce il catalogo dei podcast che ogni giorno vengono prodotti dai 12 canali Radio Rai. Sulla nuova piattaforma gli utenti avranno a disposizione cataloghi navigabili per generi, argomenti, contenuti raccomandati o programmi preferiti e potranno accedere ad audiolibri scelti tra i grandi classici della letteratura italiana e internazionale.