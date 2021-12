Marco Mathieu è morto oggi, alla vigilia di Natale.

Il giornalista, in passato bassista della band torinese hardcore punk Negazione, era nato a Torino il 6 marzo 1964 e da giovane era stato appunto un membro della storica band molto attiva fra il 1983 e il 1992, con oltre mille concerti e cinque album. A metà luglio del 2017 era stato colpito da un ictus mentre era in sella alla sua vespa sulla strada che da Roma porta a Ostia e venne ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Camillo. Da quel momento era rimasto in coma vegetativo, e successivamente ricoverato in una struttura sanitaria di Torino. Praticante buddista, grande tifoso del Torino, è stato assistito dalla madre e dal padre. Fino a questa mattina, quando Mathieu ha smesso di respirare. .