Joni Mitchell ha pubblicato un video animato di "River"

È stato pubblicato il videoclip animato di "River", il mitico brano di Joni Mitchell uscito nel 1971, ma mai allontanatosi in tutti questi decenni dalle classifiche natalizie. Il video, per i fan e non solo, suona proprio come un bel regalo natalizio. La cantautrice canadese, classe 1943, ha deciso di sorprendere il proprio pubblico con la clip caratterizzata da una serie di acquarelli stilizzati in movimento, in bianco e nero.

Un fiume animato scorre mentre una canzone di mezzo secolo fa accompagna le immagini. La figura che le assomiglia appare in tutto il video animato in bianco e nero, pattina su un fiume coperto di ghiaccio, proprio come raccontato nel testo. Il pezzo prende vita con un effetto di pittura ad acquerello. Il video termina con una citazione di Mitchell, che spiega l'ispirazione della canzone: "'River' esprime rammarico alla fine di una relazione...ma parla anche di sentirsi soli a Natale... Una canzone di Natale per le persone che si sentono sole a Natale! Avevamo bisogno di una canzone del genere".