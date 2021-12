Bon Jovi e quel regalo di Natale che gli ha cambiato la vita

L'allora tredicenne Bon Jovi, nel 1975, chiese ai suoi genitori John e Carol una chitarra come regalo di Natale: "Non c’era niente che desiderassi di più in quel momento della mia vita - ha raccontato - ad un certo punto mentre stavo raccogliendo le carte dei pacchetti con i miei fratelli, ho guardato sotto al divano e c’era una Univox Stratocaster". La Univox è un marchio di culto nella storia delle chitarre elettriche. Per il giovane artista è l’inizio di una carriera di enorme successo: tre anni dopo quel Natale, a soli sedici anni forma con l’amico David Bryan la sua prima band, gli Atlantic City Expressway, a diciassette va a New York a lavorare come assistente e tuttofare negli studi Power Station di proprietà di suo cugino Tony Bongiovi, nel 1982 registra il singolo

"Runaway" per la compilation di band emergenti del New Jersey fatta dalla stazione radio The Apple 103.5 di Lake Success e un anno dopo cambia nome in Jon Bon Jovi e forma i Bon Jovi insieme a David Bryan, Richie Sambora, Alec John Such e Tico Torres. Qui sotto potete vedere un'intervista pubblicata dal rocker, che ricorda quel magico Natale: