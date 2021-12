Maglioni natalizi e cappelli da Babbo Natale: i Fast Animals and Slow Kids fanno gli auguri cantando "Jingle Bell Rock" e pubblicano un divertente video sui social. La band perugina ha pubblicato lo scorso settembre il suo sesto album, “È già domani” (Woodworm/Believe): una raccolta di canzoni – tra cui “Cosa ci direbbe” con il rapper Willie Peyote, "Come un animale" e "Stupida Canzone" – che hanno certificato e consolidato il loro nome come uno dei più importanti del rock italiano degli ultimi anni. La redazione di Rockol ha attribuito al gruppo lo speciale “Premio Rockol”, assegnato nell’ambito dei Rockol Awards ad un artista, gruppo o personaggio distintosi particolarmente per la sua attività musicale.