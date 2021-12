Coronavirus, decreto CdM 23 dicembre: subito chiuse le discoteche, stop agli eventi all’aperto

Nella giornata di oggi, giovedì 23 dicembre, il Consiglio dei Ministri ha varato nuove restrizioni per contenere l’aumento dei contagi da SarS-Cov-2 causata dal diffondersi della variante Omicron, che in Lombardia ha raggiunto ormai il 40% dei nuovi casi individuati. Nei locali pubblici le consumazioni, anche al banco, saranno permesse solo previa presentazione del Green Pass “rafforzato”, ovvero rilasciato in seguito ad avvenuta vaccinazione o a guarigione.