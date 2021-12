In una clip postata sui propri canali social ufficiali Gianni Togni ha annunciato di essere al lavoro a un nuovo album, ideale seguito di “Futuro improvviso” del 2019:

“Sto lavorando al nuovo disco, e sto aspettando di ricominciare le prove per i concerti che ci saranno ad aprile e maggio”, ha detto l’artista, che sta fissando su nastro le nuove canzoni utilizzando solo apparecchiature analogiche.

Togni ha dato appuntamento ai propri fan per i concerti programmati nel corso della prossima primavera: le date confermate al momento sono quelle del 2 maggio al teatro Colosseo di Torino, del 3 al teatro RePower di Assago, del 4 al teatro delle Celebrazioni di Bologna, del 5 al teatro delle Muse di Ancora e del 14 all’Auditorium Parco della Musica di Roma. I biglietti per le date rinviate - quelle di Torino, Milano e Roma - saranno ritenute valide per gli eventi calendarizzati nel 2022.