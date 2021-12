Il Tomorrowland nel 2022 si fa in tre

Tre weekend consecutivi, dal 15 al 31 luglio, per cercare di recuperare il terreno perso nel corso delle ultime due estati a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19: il Tomorrowland, festival di riferimento a livello europeo e mondiale sul panorama dance ed elettronico, ha annunciato che per la prossima edizione i set, originariamente previsti tra i soli 22 e il 24 e 29 e 31 luglio, avranno luogo anche tra il 15 e il 17 dello stesso mese. La deroga è stata concessa agli organizzatori dalla provincia di Anversa - dove si trova Boom, la città che storicamente ospita la rassegna - per cercare di recuperare i 25 milioni di perdite generati dalle cancellazioni delle ultime due edizioni del festival: il provvedimento, ha fatto sapere la portavoce del comitato organizzatore Debby Wilmsen all’edizione americana di Billboard, è stato considerato dalle autorità una misura eccezionale concessa in virtù di un’emergenza concreta, non sarà replicato negli anni a venire.