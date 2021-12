Ed Sheeran, il prossimo tour negli stadi sarà l’ultimo?

Il Mathematics Tour, serie di eventi - 54 in tutto - che vedrà Ed Sheeran di scena negli stadi delle principali città europee (ma non in Italia) tra i prossimi 23 aprile e 25 settembre, sarà l’ultima occasione per vedere la voce di “Shape of You” in azione nelle arene: a rivelarlo è stato lo stesso artista nel corso di un intervento concesso al podcast Teach Me A Lesson.

“Non voglio che, di qui a vent’anni, il rapporto con i miei figli venga logorato dal fatto che abbia preferito il lavoro a loro”, ha detto il cantante, oggi trentenne e genitore - insieme alla moglie Cherry - di un’unica figlia, Lyra: “Nel mio giro vedo che lo schema, in genere, è che se potessi tornare indietro non mi perderei questo compleanno, al quale pure non andrei, e sì, suonerò in un altro stadio. Credo si debba trovare un equilibrio tra le cose: il tour che farò dopo il prossimo sarà diverso, perché onestamente non riesco più a vedermi andare in giro a suonare come sto facendo”.

Il cantante ha quindi assicurato di voler allontanarsi dalla famiglia per al massimo “sei settimane in estate e altre sei in inverno”: “Penso che la vita sia passare qualcosa alle generazioni successive, e voglio dedicare più tempo possibile ai miei figli”.

Sheeran è legato a Cherry Seaborn dal 2015: la coppia si è sposata nel 2019, e ha avuto la prima figlia, Lyra, nell’agosto del 2020. “Divide”, il tour che ha impegnato l’artista tra il 2017 e il 2019, ha totalizzato al botteghino incassi per oltre 770 milioni di dollari, grazie a un itinerario monstre da 260 date in tutto il mondo.