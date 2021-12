Morgan, online l’inedito ‘Il mio giorno’

Morgan ha reso disponibile sui propri canali social un brano inedito, intitolato “Il mio giorno”: la canzone - un midtempo acustico che vira, in cinque minuti e mezzo, dalla ballata al jazz - è stata resa disponibile dall’autore, polistrumentista e performer lombardo nel giorno del suo quarantanovesimo compleanno, che ricorre oggi, giovedì 23 dicembre.

“Il mio giorno vieni finché puoi / Quel che più mi interessa / È che lo veda da te: / è averti per parlarti di cose sempre nuove / e parlarti per averti in modi sempre nuovi / Così il mio giorno sarà per sempre nostro”, recitano gli ultimi versi della canzone.

Reduce dall’ultima edizione del programma televisivo “Ballando con le stelle”, Morgan ha annunciato per i prossimi giorni uno spettacolo dal vivo con il suo nuovo progetto, i Comuninstagram, band della quale fanno parte il suo storico collaboratore Megahertz a synth e theremin, Dario Ciffo (già con Lombroso e Afterhours) alle chitarre e Dropkick alla batteria elettronica: lo show si terrà a Bologna (al DumBO, il 31 dicembre). L’8 gennaio l’artista sarà di scena con i White Dukes per una serata tributo a David Bowie al teatro Comunale di Gorizia, mentre il 22 gennaio Morgan sarà impegnato in un recital al pianoforte al Teatro Garibaldi di Figline Valdarno.