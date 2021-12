Travis Scott, tragedia all’Astroworld Festival: il Congresso USA convoca Live Nation

Il terribile incidente verificatosi lo scorso 5 dicembre all’Astroworld Festival di Houston, costato la vita a dieci spettatori del concerto di Travis Scott all’NRG Park, nella città texana, sarà oggetti di un’indagine da parte di una commissione del Congresso degli Stati Uniti: la presidente del Committee on Oversight and Reform Carolyn B. Maloney e il rappresentante alla Camera James Comer hanno fatto recapitare all’ad di Live Nation Michael Rapino un invito a comparire presso la sede dell’istituzione per riferire in merito all’accaduto.