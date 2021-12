Madonna, nuovo album nel 2022?

Discograficamente ferma a “Madame X” del 2019 (leggi qui la recensione), Madonna potrebbe tornare ad affacciarsi sulla scena discografica nel corso del prossimo anno con un nuovo album di inediti in studio: a lasciarlo intendere è stata la stessa diva pop italo-americana in un post pubblicato sulla propria pagina Instagram ufficiale.

“E’ così bello tornare in studio a fare musica di nuovo”, ha scritto l’artista a margine di uno scatto che la ritrae intenta in una session di registrazione: “Nel nuovo anno ci saranno sorprese”.

Tra i tag che accompagnano il post sono da segnalare quelli di Swae Lee, giovanissimo autore e performer statunitense già metà dei Rae Sremmurd (e già titolare di una collaborazione con Madonna per “Crave”, brano incluso in “Madame X”), il produttore e tecnico del suono Lauren D’Elia e Jozzy, autore - sotto contratto con la Roc Nation di Jay-Z - noto per aver firmato il verso cantato da Billy Ray Cyrus nella hit di Lil’ Nas X “Old Town Road”.

Le ultime notizie riguardo l’attività musicale della già material girl risale all’ottobre del 2020, quando l’artista annunciò l’imminente pubblicazione di un mixtape del quale, però, si persero subito le tracce.

“Madame X”, l’ultima prova sulla lunga distanza di Madonna, raggiunse la vetta delle chart americane toccando il picco - in quelle italiane - in seconda posizione, ma mancò di entrare nella top ten delle classifiche di fine anno sia in Europa che in nordamerica, piazzandosi al sessantasettesimo posto in Italia e al cinquantasettesimo negli USA.